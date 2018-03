Regninger mellem 69 kroner og 16 mio

Gladsaxe Kommune brugte i 2017 præcis 1.000 leverandører inden for entreprenør- og håndværkerydelser og anlæg

Gladsaxe Kommune har offentliggjort, hvilke leverandører man brugte i byggesager og lignende sidste år. Man har valgt at trække kommunens brug af leverandører inden for entreprenør- og håndværkerydelser og anlæg ud af økonomisystemet, fordi netop disse to områder bør være fyldestgørende til at belyse, hvilke leverandører Gladsaxe Kommune har anvendt i 2017.

For overskuelighedens skyld er udtrækkene blevet sorteret og bearbejdet, så man kan afløse leverandørernes samlede ydelser i kroner; de antal gange man har benyttet den pågældende leverandør samt fra hvilke postnumre, leverandørerne kommer.

1.000 leverandører

Gladsaxe Kommune har anvendt netop 1.000 leverandører, og posteringer hos den enkelte leverandør varierer mellem 69 kr. og til lige over 16 mio. kr. Antallet af posteringer fra den enkelte leverandører er på mellem 1 gang og 496 gange.

Entreprenørvirksomheden Barslund A/S er kommunens største leverandør. I alt 15 gange har man brugt Barslund, og den samlede udgift er på 16.130.029 kroner (ekskl. moms). Dernæst kommer Strømberg & Sahl A/S på 13,1 mio kr., Brolæggerteamet ApS på 11,4 mio. kr., Hoffmann A/S 11,2 mio. kr. og Kamco A/S på femtepladsen på 10,2 mio. kr.

Den hyppigst anvendte leverandør er Kokholm Sørensen ApS (el) med 496 posteringer og regninger for 2,5 mio. kr., herefter følger Klaus Henriksen (maler og snedker) 362 og 557.155 kr., Bravida Danmark A/S (el, VVS mv.) 361 og 9,4 mio. kr., Schindler Elevatorer 304 og 678.895 kr. samt Skovgaard VVS A/S med 271 og 2,7 mio. kr.

Top-5 for leverandørens hjemby er således: 1) Glostrup 29,3 mio. kr., Kvistgård 18,5 mio. kr., Søborg 14,4 mio. kr., Kastrup 13,9 mio. kr. og Brøndby 12,0 mio. kr.

Kongens Lyngby kommer ind på 7. pladsen med 10,9 mio. kr. Herlev kommer ind som nr. 19 med 4,0 mio. kr., og Bagsværd ender lige uden for top-20 med 3,6 mio. kr.

Opgørelsen viser, at postnummerbyerne Søborg, Bagsværd, Kongens Lyngby og Herlev (som er lig med/tæt på Gladsaxe) udgør 30 % af posteringerne, men kun 12 % af den samlede omsætning på i alt 277 mio. kr. Man kan deraf udlede – og som et nærmere studium af tabellerne viser – at de lokale håndværksmestre er blandt de hyppigst benyttede firmaer med mange mindre ordrer.

Søborg i top

Søborg har 1.636 posteringer til alt 14.389.453 kr., nr. 2 er Kongens Lyngby med 949 og 11,0 mio. kr., Glostrup er nr. 3 med 694 og 29,3 mio. kr., Herlev er nr. 4 med 634 og 4,0 mio. kr. og nr. 5 Bagsværd med 460 og 3,6 mio. kr.

Center for Økonomi sammenfatter tallene på denne måde: ”Udtrækket fra kommunens økonomisystem viser tydeligt, at der ved større entrepriser har været udbud og lignende, hvorved firmaer rundt på Sjælland har vundet arbejdet. Disse relativt få entrepriser udgør i kroner en meget stor del af byggearbejdet, mens det modsatte gør sig gældende ved de mindre ordrer. Her går arbejdet typisk til håndværksmestre eller mindre entreprenører, som har base relativt tæt på Gladsaxe.”