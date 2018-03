Renoveret svømmehal kun for medlemmer

Det giver tryghed, når børnene har lært at svømme. Men det kniber med at skaffe plads til undervisningen. Derfor vil GSC gerne have lov til at disponere over Gladsaxe Svømmehal i 12 timer om ugen uden andre gæster. Foto: Kaj Bonne.

500 på venteliste har fået Gladsaxe Svøm til at søge om eksklusive tider tre dage om ugen

Af Michelle Madsen

Ventelisten vil komme til at tælle 500 personer, når vi når frem til august. Så mange børn og unge vil gerne lære at svømme.

Det har fået Gladsaxe Svøm GSC til at rette henvendelse til kultur-fritids og idrætsudvalget(KFIU) med et forslag om at den renoverede svømmehal tre dage om ugen kun skal give adgang til medlemmer i tidsrummet klokken 16 til 20.

Svømmehallen ventes taget i brug i september 2018.

Publikum må på de foreslåede de dage søge til andre steder i kommunen for at svømme eller bade. KFIU behandler forslaget fra GSC på sit møde tirsdag 6. marts.

I henvendelsen fra GSC står der bl.a. at det ideelle vil være en ekstra svømmehal, men at man godt kan se, at der er mange andre ønsker fra andre idrætsgrene, så GSC har ikke lige en ny svømmehal på ønskelisten.

Problemet med at skaffe plads til de 500 på ventelisten, så de kan lære svømme, kan så blive at lukke svømmehallen tre dage om ugen fra 16 til 20, så publikum må tage til Bagsværd Svømmehal.

Kommunen vil spare penge til livreddere i Gladsaxe Svømmehal, fordi GSC selv kan klare den opgave. Kommunen vil stadig få indtægter fra ekstra mange besøgende i Bagsværd Svømmehal.

For GSC vil det også være positivt med de eksklusive tider, så bredde og elite kan mødes, når man pludselig har 8×50 meter baner eller 16×25 meter baner. Indtil renoveringen gik i gang i efteråret rådede GSC over en del af banerne i de foreslåede tidsrum.

Henvendelsen fra GSC er holdt i et sprog, så det understreges, at man foretrækker dialogen frem for konfrontationen. Primært gælder det jo at lære 500 at svømme.