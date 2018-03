S-togs stationer skal være sikre steder at opholde sig

-

Af Otto Jarl, Medlem af Seniorrådet i Gladsaxe

Jeg ved godt, at DSB og i øvrigt den øvrige del af det offentlige skal være påholdende og spare og spare, og at vi alle skal vende hver 5-øre, som om vi i Danmark er et af klodens fattigste lande.

Sådanne besparelser og påholdenhed rammer også S-togs passagererne, særlig de lidt fysisk svage og de ældre.

I Gladsaxe Kommune har vi 5 S-togs stationer. Det er vi glade for. Men vi er ikke glade for, at der særlig på tre af stationerne i kommunen er fare for overfald, røveri og lignende, da disse stationer på de fleste tidspunkter er meget affolket. Alene det skaber stor utryghed og begrænser de ældre medborgeres udfarende aktiviteter.

Men hvad værre er, at det afstedkommer netop overfald og røverier også i Gladsaxe. Ved en Googlesøgning vrimler det med oplysninger om anmeldte overfald og røverier på stationer i landet. Men tendensen er, at disse krimelle handlinger ofte ikke bliver anmeldt til politiet, ligesom andre former for kriminelle handlinger heller ikke bliver anmeldt, da det for ofret er utroligt krævende og psykisk belastende.

DSB har et ansvar. Det er her ikke kommunens ansvar at foretage præventive foranstaltninger på stationerne. Det er DSB, altså staten, der har ejerskabet til deres stationer.

Hvad vil DSB gøre af præventive foranstaltninger for at øge tryghed og sikkerhed på stationerne?