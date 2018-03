Saml ind og giv håb

Du kan melde dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps indsamling på søndag

Af Jan Løfberg

”Vi samler håb ind”. Således lyder parolen til Folkekirkens Nødhjælps indsamling søndag den 11. marts. Årets indsamling sætter fokus på innovative og bæredygtige projekter, der prøver at tackle de klimatiske udfordringer og samtidig give håb for fremtiden.

En af årets kampagneplakater viser den 23-årige Christine Aketch på sin insektfarm – i færd med at dyrke næringsrig fremtidsmad. Hun er med i et pilotprojekt hos Folkekirkens Nødhjælp, hvor flygtningekvinder i Kakuma-lejren i Kenya lærer at avle fårekyllinger. Man må ikke holde kvæg, men insekter er også fulde af protein, kan leve i varmt klima og kræver meget få ressourcer. Når de er fuldvoksne, males de til mel og bruges i kiks eller grød til fejlernærede børn.

– Projekter som de her skaffer nogle af verdens fattigste mennesker nye, bæredygtige kilder til mad og indtægt. Samtidig hjælper det dem med at tilpasse sig klimaforandringerne i deres del af verden. Det er noget af det, vi samler ind til. Jeg håber, mange vil gå en rute eller støtte, når det ringer på døren, siger indsamlingsleder Birgitte Nielsen i Søborggaard Sogn.

Man kan tilmelde sig på blivindsamler.dk eller kontakte den lokale indsamlingsleder Birgitte Nielsen på 28922225 eller birgitte@karolinielsen.dk.