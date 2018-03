Søborgdrenge imponerede

Eskild på ni år hentede to medaljer ved DM, der blev afviklet på det olympiske anlæg på Hafjell i Norge. Foto: Privat.

Det blev også til en fin indsats ved det uofficielle VM

Af Michelle Madsen

Flere og flere børn begynder at ”gå til ski” og i Skiklubben Hareskov er der to Søborgdrenge, som går samme vej. Brødrene Aksel og Eskild Støvring Sørensen på henholdsvis 13 og 9 år, er en del af Skiklubben Hareskovs Skiteam og har begge skiløbet som en sport, de dyrke på lige fod med deres anden sport, basketball.

Drengenes skisæson startede kort efter sommerferien. Først uden sne under fødderne med weekend-samlinger og fokus på det fysiske, og senere med skiene på.

Drengene skød den rigtige skisæson i gang i efterårsferien og henover vinteren har de været med på en række træningsture med klubbens skiteam. Her træner de sammen med deres hold, arbejder på deres skifærdigheder i og uden for portbanen og nyder godt af det fællesskab, som er vokset frem mellem de mange jævnaldrende løbere. Drengene har i løbet af sæsonen deltaget ved flere af de danske konkurrencer, senest i sidste uge i Hafjell, Norge, hvor sæsonen kulminerede med de danske mesterskaber.

Aksel havde et fantastisk DM. I år var han rykket op i årgang U14 og dermed blandt de yngste løbere. Det stoppede dog ikke Aksel i at lege med omkring de flotte placeringer og han kom fra DM med 2 x DM-sølv i henholdsvis storslalom og parallelslalom. Derudover fik Aksel en 5. og 6. plads i den kombinerede konkurrence og i Super-G.

Lillebror Eskild havde inden DM vundet flere af de danske konkurrencer i løbet af sæsonen og førte den samlede løbsserie for de danske alpinløbere i U10 rækken. Men på trods af en god sæson, gik DM ikke helt som håbet. Eskild udgik desværre i slalom og dermed i den kombinerede konkurrence, men kom stærkt igen på de sidste dage af DM, hvor han vandt DM-sølv i parallelslalom og bronze i storslalom. Således fik Eskild vist, at han lig sin bror er blandt de bedste alpinløbere i hver deres aldersgruppe.

VM i Italien

Udover de danske konkurrencer fik Aksel i år mulighed for at repræsentere Danmark til Alpe Cimbra. Alpe Cimbra regnes for det uofficielle børne-VM i de alpine discipliner.

Konkurrencen har deltagelse af alle store skinationer og der er mange tidligere vindere, som i dag er at finde blandt de bedste World Cup løbere. Konkurrencen var benhård og Aksel, der igen var blandt de yngste, satsede hele butikken. Det betød desværre at Aksel udgik i begge konkurrencer pga. styrt, i stil med et af sportens kendte slogans – “Go Big or Go Home”.

På trods af styrt i begge discipliner, levede turen mere end op til hans forventninger. Det gav blod på tanden at træne med de bedste ungdomsløbere fra hele verden og alene det at deltage, havde været en kæmpe oplevelse i sig selv.