Spar på vandet

Den 22. marts er det Vandets Dag, hvor FN sætter fokus på drikkevand

I Danmark er vi beriget med godt drikkevand, og vi er vant til, at der er rigeligt af det.

Men derfor kan det alligevel betale sig at tænke over, hvordan vi bruger vores vand.

Det siger Ole Sander, CEO for FM Mattsson Mora Group i Danmark, som står bag Vand med Omtanke.

– Der er mange ting, man som almindelig forbruger kan gøre for at være med til at bruge vand med omtanke og dermed spare både vores miljø og sin egen pengepung for unødige belastninger.

For eksempel kan man begrænse brugen af flaskevand og i stedet drikke postevand.

– Hver dansker køber cirka 50 flasker vand hvert år – og en flaske koster ofte 20 kr., når man er på farten. Til sammenligning kan man tappe en liter vand fra sin egen vandhane til under 10 øre. Man kan altså spare tæt på 1000 kr. om året bare ved at holde op med at drikke flaskevand.

Men endnu vigtigere er det, at flaskevand mildt sagt ikke er godt for vores miljø.

Produktionen af plastikflasker påvirker udledningen af CO2. Hvert år forårsager vores flaskevandsforbrug udledning af 25.000.000 kg CO2 – eller 25.000 ton.

Det er en hel del.

Til sammenligning kan for eksempel nævnes, at hver dansker i 2005 udledte 9,6 tons CO2.