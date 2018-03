Spritkørsel i Bagsværd mm

-

Af Michelle Madsen

Torsdag den 8. marts kl. 18.09 blev en 55-årig mand fra Bagsværd sigtet for spirituskørsel i forbindelse med, at en patrulje bragte ham til en rutinemæssig standsning på Haspekrogen i Bagsværd.

64-årig uden førerkort

Lørdag den 10. marts kl. 9.45 blev en 64-årig mand fra Lyngby sigtet for kørsel uden førerret i forbindelse med en rutinemæssig standsning på Gammelmosevej i Kongens Lyngby i Gladsaxe. Manden erkendte, at han tidligere har fået sin førerret administrativt inddraget.

Indbrud i villa

Fredag den 9. marts kl. 9 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en villa på Aldershvilevej i Bagsværd, hvorfor en patrulje blev sendt af sted til adressen.

Da patruljen ankom foretog de en undersøgelse af gerningsstedet for at indsamle eventuelle spor til sagens videre efterforskning.

Vær opmærksom på indbrud

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

• Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk