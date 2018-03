Storkonflikt truer også Gladsaxe

Gladsaxe så ud til at slippe let fra lønmodtagernes varslede strejker, men så varslede stat, regioner og kommuner lockout

Af Jan Løfberg

Umiddelbart inden Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) midt i sidste uge tog til kommunalpolitisk topmøde i Aalborg, så det ud til, at Gladsaxe ville slippe let igennem storkonflikten.

Lønmodtagernes varslede strejker fra 4. april så ud til kun i ringe omfang at berøre Gladsaxes borgere: – Meget få er udtaget i Gladsaxe. Det ser ud til, at der bliver tale blandt andet kantinemedarbejdere og rådhusbetjente. Men vi ved slet ikke, hvad der sker endnu. Kommer der et lockoutvarsel, spurgte Trine Græse.

Og ja, det gjorde der. Den varslede lockout er de offentlige arbejdsgiveres reaktion på, at fagforeningerne har truet med strejke. Arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner har varslet lockout fra 10. april. Lockouten vil ramme alle dele af det danske samfund, hvis den bliver effektueret.

Lovindgreb?

Forligsmanden Mette Christensen har mulighed for at udskyde de varslede strejker og lockouter i to gange 14 dage. Finder parterne ikke hinanden, kan det ende med, at regeringen kommer med et lovindgreb, som man har set flere gange tidligere i danmarkshistorien.

Men det kan nok være, at Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl smed benzin på det politiske bål, da han meget usædvanligt blandede sig i konflikten, som ifølge dansk tradition udelukkende er et spørgsmål mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Politikerne kommer normalt først på banen, når parterne ikke finder hinanden.

Thulesen Dahl gjorde helt klart, at man støttede lønmodtagersiden. Han mener, at lærerne blev meget dårligt behandlet sidst: – Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt, sagde han til TV2.

En storkonflikt kan undgås, hvis arbejdsgiverne tilgodeser lærerne i en ny overenskomstaftale, mener han: – Det handler om at få repareret nogle skader, der blev pådraget under sidste lockout, sagde partiformanden.

Men hvordan får regeringen strikket et lovforslag sammen, hvis Dansk Folkeparti ikke vil deltage? Skal Socialdemokratiet hjælpe en borgerlig regering med at blive siddende ved at gå imod sine kernevælgere?