Systemomlægning skyld i manglende rengøring

Af Herle Klifoth, Chef for Sundhed og Rehabilitering

Irma Henriksen efterlyste i sidste uge den rengøringshjælp, som hun var blevet lovet, efter at hun var faldet og havde brækket sin skulder. Jeg har undersøgt sagen og kan forstå, at der allerede er taget hånd om din henvendelse og at hjælpen til rengøring er på plads.

Jeg er glad for, at hjælpen til vask og mad udefra har fungeret fint hele vejen, og jeg håber, at du bliver tilfreds med din hjælp fremover, og ønsker dig rigtig god bedring. Når du ikke fik den lovede hjælp til rengøring med det samme, så skyldes det, at Gladsaxe Kommunes Visitation og Hjemmepleje er i gang med at skifte fra ét dokumentationssystem til et andet.

Det er i den forbindelse, at beskeden om rengøring ikke er endt det rette sted fra start, og det undskylder vi selvfølgelig mange gange. Skulle der være andre borgere, der oplever, at deres lovede hjælp ikke bliver sat i gang som forventet, vil jeg opfordre til, at man kontakter Visitationen, så vi hurtigst muligt kan rette op på forholdene. Visitationen kan kontaktes på 39 57 59 49 mandag til fredag i tidsrummet 9-14.