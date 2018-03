Tortur i Bagsværd

-

Af Lotte Marja Aalykke

Hjælp, det brummer og ryster i min lejlighed på Bindeledet mellem kl. 22-08 . Det startede i fyringssæson 2016/2017 og så igen i denne fyringssæson, sjovt nok efter vi fik installeret fjernvarme, og Vestforbrændingen så flot har foræret os et nyt fyr, som repræsentanten derfra, så stolt proklamerede.

Viceværten holder på, at det er en mobiltelefon, der ligger på et bord og brummer, jo godaw do, hver nat mellem 22-08?

En kendt torturmetode er at bruge lyd: høj larmende musik og lavfrekvent støj – hvilket kan få en til at tilstå hvad som helst bare for at få ro: Jeg tilstår! Jeg vil ha’ min nattesøvn tilbage. Min hjerne og mit hjerte er i stor risiko for at tage langvarig skade. Passe mit job skal jeg også, det er svært at holde fokus. Har løbet panden mod en betonmur hos viceværten; han fastholder det er en mobil, der ligger og brummer på et bord.

Nogen der har et godt råd? En rolig soveplads i denne kommune, der har fokus på lyd/akustik?