Tricktyveri i Søborg

Torsdag den 15. marts kl. 12.32 modtog politiet en anmeldelse om, at en 79-årig mand fra Søborg netop havde været udsat for et tricktyveri på Søborg Hovedgade i Søborg, hvor han havde fået stjålet sit dankort fra sin lomme.

Hændelsen skete, da manden blev opsøgt af en mand og en kvinde på en parkeringsplads ved et supermarked. Parret spurgte manden, om det var ham, der havde tabt nogle kontanter på jorden, hvormed manden bøjede sig ned for at samle dem op. Kort tid efter fandt manden ud af, at de havde stjålet og misbrugt hans dankort.