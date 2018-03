Unge politikere var diskussionslystne

Berdan Gøncu fra 8. A på Buddinge Skole fremlægger et forslag om førstehjælpsundervisning sammen med sine klassekammerater Josefine Rosenberg, Nicklas Hansen Tulinius og Caroline Harvig Andersen. Foto: Kaj Bonne.

For 19. gang arrangerede Gladsaxe Kommune skolebyrådsdagen

Af Jan Løfberg

Seks 8. klasser fra Gladsaxe Skole, Buddinge Skole og Mørkhøj Skole indtog

byrådssalen, da Gladsaxes Byråd for 19. gang inviterede skoleeleverne til at lære demokratiet at kende på nærmeste hold.

Og det er jo sådan, at de rigtige politikere rent faktisk arbejder med forslagene i Børne – og Undervisningsudvalget.

Fra morgenstunden arbejdede eleverne med deres ideer og forslag. Efter frokostpausen blev forslagene fremlagt og diskuteret i byrådssalen. 24 elever – fire fra hver klasse – havde indtaget byrådsstolene. Diskussionslysten var stor blandt eleverne. Særlig stor iver for at stå på talerstolen var der, da 8. B fra Gladsaxe Skole fremlagde deres forslag om et ”skraldespandsæt” på alle Gladsaxes skoler.

Borgmester Trine Græse (A) var ligesom i det ”rigtige” byråd ordstyrer. Borgmesteren var i det venlige hjørne og lod enkelte bifaldsytringer slippe igennem fra skolebyrøddernes klassekammerater på tilhørerpladserne.

Tre af forslag endte helt ekstraordinært med 12 stemmer for og 12 imod. Flest stemmer fik forslaget fra 8. B fra Buddinge Skole. De foreslog, at der informeres mere om autisme og ADHD. De argumenterede for, at hverken lærere og elever ved nok om disse elevers udfordringer.

8. B fra Mørkhøj Skole foreslog en stor gallafest som afslutningsfest i folkeskolen. Dette forslag fik også flertal. De to sidstnævnte forslag skal nu behandles af Børne- og Undervisningsudvalget.