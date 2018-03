Venstrefløj vil genbruge konfliktpenge

De midler, der spares på strejker eller lockout, skal øremærkes til senere anvendelse

Af Jan Løfberg

SF (F) og Enhedslisten (Ø) stemte imod lockouten i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. I Gladsaxe Byråd er der også fælles fodslag mellem de to venstrefløjspartier. F og Ø foreslår til det kommende byrådsmøde onsdag den 21. marts, at kommunens sparede midler i forbindelse med konflikten, anvendes på de selvsamme områder, hvor besparelsen finder sted.

– Vi og SF stemte imod lockout i KLs bestyrelse. Jeg synes, at KL burde være gået i reelle forhandlinger for at opnå en god aftale med de ansatte. Ikke mindst at udnytte chancen for at rette op på fejlen med lovindgrebet mod lærerne i 2013. Men hvis det ender med en konflikt, vil vi gerne sikre, at de sparede lønmidler bliver brugt på de berørte områder, til gavn for de borgere og medarbejdere, som er blevet ramt her i Gladsaxe, siger Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Viceborgmester Serdal Benli fra SF istemmer:

– Gladsaxe Kommune skal ikke tjene penge på en lockout. Tværtimod skal pengene blive på de enkelte områder og bruges til velfærden. For eksempel kan pengene bruges på efter- og videreuddannelse af personalet. Samlet set vil det være en god investering, som vil komme vores kommune, medarbejdere og borgere til gode.