Vi skylder eleverne at gøre det bedre end igen at konflikte

En ny konflikt vil ødelægge en masse godt i folkeskolen. Lockouten i 2013 og det efterfølgende regeringsindgreb efterlod dyb splid mellem lærere og kommuner landet over. I Gladsaxe har vi siden kæmpet for at genskabe det gode samarbejde. Det har ikke altid været nemt, men vi har delt det fundamentale udgangspunkt, at folkeskolen er vores vigtigste samfundsinstitution.

Vi har holdt fast i dialogen og mødt uenighederne i gensidig respekt. For os er der ikke noget alternativ til samarbejde.

Det næste naturlige og nødvendige skridt i retning af et godt samarbejde om folkeskolen er, at der som del af overenskomstforhandlingerne laves en aftale om lærernes arbejdstid. En aftale der giver lærerne ordentlige arbejdsforhold. Alle ansatte i kommunerne skal have ordentlige forhold.

Forude venter en spændende proces med Fremtidens Skole i Gladsaxe. Vi skal lave skoleudvikling gennem praksisforsøg. Vi skal foretage nødvendige ændringer og forbedringer af bygningerne, så de lever op til kravene til moderne undervisning.

Vi skal rekruttere dygtige og engagerede lærere til vores skoler, og skabe gode udviklingsmuligheder for alle ansatte på skolerne. Sådan at vores fælles folkeskole kan udvikle fagligt dygtige elever der trives. Hele mennesker der bliver i stand til at præge fremtiden i den retning de ønsker.

Med en ny konflikt bringes alt dette i fare. De centrale parter må finde hinanden og undgå en konflikt. Det skylder vi vore børn.

Claus Wachmann (B), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe &

Thomas Agerskov, formand for Gladsaxe Lærerforening