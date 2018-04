11,7 mio. kr. til Gladsaxe

-

Af Pia Skou, Byrådsmedlem (V) og Mads Fuglede, MF (V)

For fremtiden vil det blive bedre, lettere og sikrere at være bilist i Gladsaxe. Dette skyldes, at regeringen sammen med DF netop har indgået en aftale, der sikrer knap 100 mio. kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Ud af disse 100 mio. kr. er hele 11,7 mio. kr. blevet afsat til at forbedre infrastrukturen i Gladsaxe. Det er dermed en aftale, vi er rigtigt glade for, da den især vil gøre livet lettere for de helt almindelige borgere, der hver dag tager bilen til hverdagens gøremål.

Samtidig vil det også være en forbedring for vores mange virksomheder, hvis ansatte har behov for at kunne komme sikkert og hurtigt frem.

Derfor skal pengene bl.a. bruges til at udvide rampekrydset og afkørslerne ved frakørsel 5, Vadstrupvej, på Hillerødmotorvejen, så der fremover kan foretages højresving i to spor fra frakørselsrampen mod Bagsværd og industrikvarteret ved Novo området.

Dette område udgør på nuværende tidspunkt en decideret fare, da man grundet kødannelser i myldretiden ikke kan svinge til højre. Udvidelserne vil sammen med forbedringer af signalgivningen fjerne trængslen på frakørselsrampen og generelt forbedre trafikafviklingen gennem rampekrydsene.

I Venstre synes vi, at det alt i alt er en rigtig god aftale for Gladsaxes borgere, der vil gøre det lettere, hurtigere og ikke mindst sikrere at være bilist i Gladsaxe.

Vi gør Gladsaxe mere fremkommelig.