-

Af Pia Skou & Martin Skou Heidemann

En gruppe letbanemodstandere har kronede dage, især på Facebook hvor opslag produceres med stor ihærdighed af bl.a. højrøstede folketingskandidater.

Lovprisninger af busløsninger og sammenligninger med den elendige start for letbanen i Århus vil ingen ende tage. Man forstår, at letbanen er både grim og dyr, mens busløsningerne fremstår som manna fra himlen.

Det ændrer bare ikke på, at letbanen er et rigtigt godt projekt.

Vi er slet ikke i tvivl om, at letbanen vil skabe arbejdspladser og fremgang for Gladsaxe kommune.

Nærheden til København kombineret med de fremtidige trafikløsninger vil gøre vores kommune særdeles attraktiv for både borgere og virksomheder.

Det er også nødvendigt, at tage nye transportformer i brug, for at imødegå trængslen rundt om hovedstaden. Derfor er letbanen en investering i fremtiden af en helt anden karat end en busløsning.

Anlæggelsen af letbanen er forankret i en solid organisation, der kan trække på friske erfaringer fra arbejdet med Københavns Metro. Gladsaxe kommune har også forberedt sig, så man kan hjælpe borgerne gennem en uden tvivl anstrengende anlægsperiode.

For de første gener i form af trafikomlægninger og støj vil snart vise sig. Så vil letbanemodstanderne vejre morgenluft og forplumre debatten. Imens vil vi sammen med et overvældende flertal i Gladsaxe Byråd fortsat stå bag letbanen og glæde os til at køre den første tur mod fremtiden.

Pia Skou & Martin Skou Heidemann

Medlemmer af Gladsaxe Byråd for Venstre