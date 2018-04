30-årig sigtet for butikstyveri i Bagsværd mm.

-

Af /

Lørdag 7. april kl. 11.42 kørte en patrulje ud til et supermarked på Bagsværd Hovedgade for at sigte en 30-årig mand fra Smørum, som kort tid forinden var blevet tilbageholdt af butikkens personale, efter han havde passeret kasselinjen med et større antal varer, han ikke havde betalt for. Manden erkendte over for patruljen.

Patrulje kørte ud til færdselsuheld i Gyngemosen

Søndag 8. april kl. 20.10 skete der et mindre færdselsuheld på Gyngemose Parkvej i Søborg, hvor to parter var involveret. Føreren af den ene bil, en 30-årig mand fra Søborg, erkendte over for politiet, at han havde været skyld i uheldet. Ingen af parterne kom alvorligt til skade.

59-årig sigtet for vigepligtsforseelse

Søndag 8. april kl. 22.02 blev en 59-årig mand fra Herlev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt i forbindelse med et færdselsuheld på Gladsaxe Ringvej i Søborg. Uheldet skete, da manden ville foretage et venstresving ad Batterivej og i den forbindelse overså en modkørende bil. Manden erkendte, at han ikke havde overholdt sin vigepligt.