30 tryk og to pust kan give liv

Birgitta fra Hjerteforeningen underviste, og byrådsmedlemmerne fulgte intenst med. Foto: Kaj Bonne.

Hjerteforeningen giver gratis kurser i genoplivning

Af Niels Rasmussen

Hjerteforeningen i Gladsaxe er gået i gang med at lave kurser i genoplivning. Det hele klares i løbet af 30 minutter, og så skulle man som kursist gerne være i stand til at yde hjælp, hvis en person i ens nærhed bliver ramt af hjertestop.

En time før byrådsmødet i onsdags var en stor del af byrødderne samlet i salen for at følge den undervisning som Birgitta fra Hjerteforeningen gav.

Hvis lægfolk giver hjertelungeredning, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 8, men hvis der ikke gives hjertelungeredning, inden ambulancen ankommer, overlever kun ca. 1 ud af 30. Hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer, kan op mod 50 pct. overleve. Jo hurtigere behandlingen går i gang jo mindre er risikoen for en hjerneskade.

På årsbasis rammes 4.000 personer af hjertestop – altså lidt over 10 om dagen. De fleste bliver ramt derhjemme, så det er godt, hvis der er hjælpere meget tæt på. Byrådsmedlemmerne fik undervisning i at give hjertemassage med de 30 stød på brystkassen, hvor den ene hånd lægges oven på den anden. Det følges op af mund-til-mund og så tilbage til hjertemassagen. Er der en hjertestarter i nærheden er det naturligvis ekstra godt. Her fik byrødderne også undervisning i at sætte udstyret ordentlig på plads.

-En ting er sikkert: Når der ligger en person med hjertestop, så kan man ikke gøre noget forkert, slog Birgitta fast.

-I Gladsaxe råder vi over et antal instruktører, så jeg har en ambition om, at vi lokalt skal undervise ca. 1.000 Gladsaxeborgere i genoplivning, siger Sven-Arne Røpke fra Hjerteforeningen.