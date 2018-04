AB Gladsaxe fortsætter på kunstgræsbanen

AB Gladsaxes fanklub må atter tage turen til Bagsværd i stedet for at tage ophold på den gamle tribune på stadion. Foto: Kaj Bonne.

Opgøret på lørdag mod Lyseng spilles på Skovdiget

Af Niels Rasmussen

Uden kunstgræsbaner ville årets divisionsturneringer uden for Superligaen formentlig snart brænde sammen på grund af aflyste kampe.

Når AB Gladsaxe på lørdag tager imod Lyseng fra Århusområdet skal kampen spilles på kunstgræsbanen på Skovdiget i Bagsværd. Banen på Gladsaxe Stadion er ikke i en forfatning, der kan holde til belastningen.

IF Lyseng ligger fuldkommen isoleret i bunden af rækken. De fire første kampe har budt på fire nederlag. Der er samlet tre point sammen.

AB Gladsaxe har til gengæld fået 8 point ud af 12 mulige. To sejre og to uafgjorte – senest 2-2 ude mod Greve – bar bidraget til at pointhøsten er på 18, så AB Gladsaxe ligger nummer fire i rækken, hvor man kun spiller om at undgå nedrykning.