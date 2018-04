AB-Gladsaxe vandt igen

Hurtigløberen Rasmus Tangvig er spillet fri og scorer til 1-0. Foto: Kaj Bonne.

Det går strygende med at sikre ny sæson i 2. division

Af Niels Rasmussen

11 point ud af 15 mulige i fem kampe.

Det er den opløftende statistik for AB Gladsaxe i kvalifikationsspillet i 2. division. Det ser mere end lovende ud med at fortsætte i 2. division efter sommerpausen.

De fire nederste hold i rækken rykker ned efter forårets kampe, og der er nu ni point ned til Brønshøj.

AB vandt i lørdags 2-1 på kunstgræsset på Skovdiget over bundholdet Lyseng fra Århus, med et sejrsmål, der blev scoret kort før slutfløjtet af backen Tobias Noer.

AB var uden den karantæneramte Stefan Nygaard samt de skadede Mark Fabricius, Rasmus Nielsen, Sylvester Seeger-Hansen, Simon Schultz, Armend Aslani og Robel Hagos og det gav debut i målet til Oliver Børner Thorup samt de to indskiftede U19 spillere Anis Ben Slimane og Emil Mygind.

Lyseng kom frem til et par gode muligheder, mens Rasmus Tangvig efter en halv time havde en afslutning i det ene sidenet.

Kort efter var Tangvig mere skarp, da anfører Sebastian Lassen fandt ham, og Tangvig afsluttede køligt mellem benene på målmanden og 1-0 til AB ved pausen.

AB fik vinden i ryggen efter pausen, men Lyseng slog hurtigt til. Et frispark blev sendt til det bagerste område, hvor Frederik Søndergaard steg til vejrs og headede udligningen i kassen uden chance for Oliver Børner Thorup i AB målet.

AB pressede på, men havde svært ved at komme frem til de helt store chancer mod et hårdt kæmpende Lyseng mandskab, der dog til sidst måtte overgive sig, da Noer headede AB til 3 point.

Sejren betyder, at AB indtager 3. pladsen med 21 point og der er nu hele 9 point ned til Brønshøj der er lige under nedrykningsstregen.

På lørdag går turen til Næsby på Fyn. Fynboerne er kommet godt fra start her i foråret med 10 point i fem kampe.