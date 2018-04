Amerikanske ikoner

David Lynch og Harry Dean Stanton i "Lucky" Foto: Another World Entertainment

Bibliografen viser film om historien bag Vietnamkrigen

Steven Spielberg er tilbage i Bibliografen i denne uge, hvor ”The Post” har premiere. Året er 1971 og de såkaldte Pentagon Papers viser, at skiftende præsidenter i USA i årevis har løjet om Vietnam-krigen. Pressen må træffe en svær beslutning: Skal man publicere den belastende historie eller skal man vende et blindt øje til ulovlighederne? Meryl Streep og Tom Hanks fører an i dette stjernespækkede drama, der var nomineret til adskillige Oscars.

Harry Dean Stanton, en institution i amerikansk film, har medvirket i et hav af film. Film som ”Cool Hand Luke”, ”Alien” og ”Paris, Texas” har alle nydt godt af hans tilstedeværelse. Stanton døde sidste år i en alder af 91 år, og ”Lucky”, der rammer Bibliografen i denne uge, er en fortryllende svanesang. Filmen følger den kæderygende Lucky og de andre særlinge i hans afsidesliggende hjemby. Når man Luckys alder, har man sandsynligvis overlevet de fleste af sine venner. Derfor begiver Lucky sig nu ud på en sidste rejse for at finde meningen med det hele. Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 5. april.

”Den utrolige historie om den kæmpestore pære” handler om Sebastian og hans bedste ven, Mitcho, der bor i Solby og må tage kampen op mod den skurkagtige viceborgmester Kvist, da byens rigtige borgmester J.B. er forsvundet. Mitcho får en dag flaskepost fra J.B. Han er strandet på Den Mystiske Ø, men i flasken ligger et lille frø, der i løbet af natten vokser sig til en kæmpestor pære. En pære der kan bruges som skib, og så tager de to venner på eventyr!

”Den utrolige historie om den kæmpestore pære” kan ses i Bibliografen fra mandag 9. april.