Autister hjælpes til job

Uden opbakning fra personalet i Irma på Bagsværd Hovedgade gik det ikke med at få Andreas ind på arbejdsmarkedet på hans vilkår. Foto: Privat.

Irma i Bagsværd bidrager til at skabe bedre livsvilkår

Af Niels Rasmussen

Andreas Brejnholt Mørch fra Gentofte er ved at blive gjort klar til at få et fast job, som han kan magte på sine betingelser.

Andreas har diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelser. Men det forhindrer ikke, at han kan få et job.

For tiden kan man møde Andreas hos Irma på Bagsværd Hovedgade 107, hvor han bliver gjort klar til et varigt job. Det er en del af projektet ”Klar til start”.

Projektet giver den unge mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab på en

arbejdsplads, hvor han eller hun får en arbejdsidentitet og indgår i et socialt arbejdsfællesskab med andre kollegaer, fortæller projektleder Morten Wulf.

– Men samtidig er det også meget mere end blot en arbejdsidentitet. ’Klar til Start’ giver de unge noget at stå op til. Vi skaber værdi i deres hverdag, så de føler, de har et ansvar – både over for deres arbejdsplads og dem selv. ”Klar til Start” hjælper unge med autisme til selvhjælp. Målgruppen for projektet vil nemlig gerne bidrage til samfundet. De vil gerne lære, og de vil gerne ud og virke og indgå på arbejdsmarkedet. Det kan de unge med autisme bare ikke, pga. en anderledes forestillingsevne og adfærd samt store vanskeligheder mht. kommunikation og socialt samspil med omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem redskaber og værktøjer, der motiverer dem og hjælper dem til at mestre deres egne liv og i deres ej til job og uddannelse. Fagligt såvel som socialt og personligt.

Vi har i dag sendt 74 i job og har 63 i et aktivt forløb. Vi har en succesrate på 85% mod 10 – 15% af borgere med en autisme diagnose i Danmark eller på verdensplan, som kommer i varigt job.

Denne metode er derfor et helt unikt redskab til at få flere udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

En af årsagerne til, at vi kan få disse flotte resultater er, at forløbet er håndholdt. Der er altid en vejleder med en autismebaggrund til stede i arbejdstiden sammen med borgeren. Vejlederen er ansat hos Fonden Unges, som driver ”Klar til Start”.