Bilist overså kø

Fredag 20. april kl. 08.53 modtog vagtcentralen en anmeldelse om et færdselsuheld på Motorring 3 nær Gladsaxe.

Af /

En patrulje ankom til stedet og talte med de to kvinder, som var involveret i uheldet, og begge var sluppet uden skader. Uheldet skete, da en 46-årig kvinde fra Egedal var uopmærksom og ikke nåede at bremse ved en pludselig kødannelse og dermed kørte op i den forankørende bil.

Politiet efterforsker bilbrand i Ericaparken

Lørdag 21. april kl. 22.11 blev en patrulje sendt til Ericaparken i Gentofte, da det blev anmeldt, at der var brand i en personbil. Efter brandvæsnet havde slukket branden, gik patruljen i gang med efterforskningsarbejdet, som fortsat er i gang.

21-årig udenkørekort sigtet for spirituskørsel i Søborg

Søndag 22. april kl. 03.16 erkendte en 21-årig mand fra Frederiksberg over for politiet, at han tidligere havde fået frakendt sin førerret, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Højvangen i Søborg. Manden viste sig ligeledes at have en for høj promille, hvorfor han også blev sigtet for spirituskørsel, som han ligeledes erkendte. Han blev efterfølgende kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget blodprøver.

64-årig mand sigtet for spirituskørsel i Søborg

Søndag 22. april kl. 17.13 blev en 64-årig mand fra Søborg bragt til rutinemæssig standsning på sin knallert på Mørkhøjvej i Søborg, hvor et alkometer gav udslag for en for høj promille. Manden blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og blev efterfølgende kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver