Brass band mødes

Det lokale brass band giver adskillige koncerter i kommunen i jubilæumsåret. Foto: Privat.

FDF Gladsaxe Brass Band tager hul på 50 års jubilæumssæson

Som et led i fejringen af sit jubilæum inviterer FDF Gladsaxe Brass Band til en interessant dobbelt-koncert søndag 22. april kl. 15.00 i Buddinge Kirke.

Som gæster har bandet indbudt Templets Musikkorps fra Frelsens Hær på Frederiksberg. De to orkestre spiller hver især en afdeling, som indeholder alle de afvekslende facetter et velspillende brass band kan byde på. Til slut forenes de to hold.

Her spilles først ”A Celebration Overture”, som Templets Musikkorps fik komponeret til sit jubilæum sidste år, samt ”007 light” der er finurlig bearbejdelse af den gamle gospelsang ”This Little Light of Mine”.

”Vi er glade for, at Musikkorpset har taget imod invitationen. Vi har gennem årene haft et gensidigt godt samarbejde, som vi sætter stor pris på”, siger Orkesterleder Kim Kjær Andersen, og fortsætter; ”Selvom vi nu fylder 50, er vi i denne sammenhæng grønskollinger, fordi de fyldte 125 sidste år”.

Der er gratis adgang til koncerten.

Selve jubilæet fejres først lørdag 6. oktober med en stor koncert i Grønnemose Skoles Festsal. Indtil da kan man nyde FDF Gladsaxe Brass Band for eksempel ved 2. pinsedagsgudstjeneste i Aldershvile, Go’Nat Bagsværd og GladsaxeDagen.