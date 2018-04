De overlevede

ABs håndboldherrer bliver i 3. division

Af Jan Løfberg

ABs håndboldherrer er klar til endnu en sæson i 3. division. Holdet vendte tilbage til divisionshåndbold i denne sæson. Det blev til 14 point i 22 kampe og en 10. plads. Dermed klarede AB sig fri af den direkte nedrykning til kvalifikationsrækken, men skulle ud i to knald-eller-fald kampe mod nr. 2 fra kvalifikationsrækken, KFUM.

Efter 25-25 på udebane i Emdruphallen klarede AB frisag på overbevisende vis ved at besejre KFUM med 29-20 i den anden og afgørende kamp i AB Hallen.

Ny træner

Gladsaxe HG skal have ny træner for klubbens bedste kvindehold, der spiller i 3. division. Michal Piotrowski har søgt nye udfordringer og skal træne HØJ (Ølstykke og Jyllinge), der også spiller i 3. division – men i en anden pulje – og har store forhåbninger om at rykke op næste år.

Gladsaxe HGs kvinder måtte i den forløbne sæson lide den skæbne, at man en enkelt gang tabte uden kamp. Sæsonen igennem har det været et kæmpe problem at samle spillere nok. Flere kampe har man gennemført med blot 7-8 spillere. Gladsaxe HG endte på 5. pladsen med 23 point for 22 kampe.

ABs kvindehold er klar til en ny sæson i 2. division, efter 18 erobrede point i 22 kampe. Det gav en midterplacering i divisionen som nr. 7.