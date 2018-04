Den tabubelagte lidelse

Fysioterapeut Dorthe Svarre er blevet tilknyttet Buddingevej Fysioterapi. Hun kan hjælpe med, at du ud over et inkontinensproblem får fokus på nogle sunde drikkevaner. Foto: Kaj Bonne.

Folk med inkontinens kan få behandlet deres problem hos Buddingevej Fysioterapi

Af /

Mange går og lider i stilhed. De skammer sig. Får ikke talt med andre om deres problem og får derfor ikke gjort noget ved det.

Det menes, at hen ved en halv million danskere er berørt af inkontinens. For personer over 40 år drejer det sig om ca. hver femte kvinde og hver tiende mand.

Inkontinens kaldes ”den stille folkesygdom” – og problemet er i høj grad tabulagt.

Men kæmper du med problemet, har du nu mulighed for at gøre noget ved det hos Buddingevej Fysioterapi på Buddingevej 199. Fysioterapeut Dorthe Svarre, der har arbejdet med det urogynækologiske område i over 20 år, er netop blevet tilknyttet klinikken.

– Når folk først er blevet behandlet, så fortæller de mig, at de ikke kan forstå, at de har gået med deres problem i så mange år uden at få gjort noget ved det. Det skyldes også, at de færreste er klar over, at der findes specialiserede fysioterapeuter, der kan hjælpe dem, siger Dorthe Svarre, der blandt behandlerne, som du kan finde på www.dugof.dk

– Hovedparten af folk med inkontinens kan få afhjulpet deres problemer med træning, vejledning og hjælpemidler. Vi taler om, at ca. 70 procent har effekt af bækkenbundstræning og behøver hverken medicin eller et kirurgisk indgreb, siger Dorthe Svarre, der samarbejder med flere gynækologer og praktiserende læger. En dag om ugen indgår hun i et tværfagligt samarbejde med en praktiserende gynækolog.

Udover inkontinens kan Dorthe Svarre også afhjælpe andre problemer ”syd for navlen”. For eksempel smerter fra underlivet, halebens- og bækkensmerter, smerter ved samleje – både for mænd og kvinder. Hun har også behandling og øvelser, der kan nedsætte muskelspændinger.

Rammer også yngre

Inkontinens rammer ikke kun ældre borgere. Det kan også ramme den unge mor, som efter fødslen har svært ved at holde tæt, når hun løber, hoster eller nyser. Eller den prostataopererede mand, som har svært ved at holde på vandet.

Mange med inkontinens afholder sig fra at dyrke aktiviteter, som kan afsløre deres problem. I stedet for at gå til idræt eller motion isolerer personen sig socialt og fysisk.

– Men man kan få sin livskvalitet tilbage ved at gøre noget ved problemet. Jeg ved udmærket, at det kan være meget svært at tale med andre om sit problem med urin- eller afføringsinkontinens, men jeg hører alligevel mange positive historier. Jeg har flere gange set, at når bare en kvinde har fortalt om sine problemer til veninderne, så henvender nogle af veninderne sig til mig efterfølgende, siger Dorthe Svarre.

Dorthe Svarre kan som fysioterapeut vejlede og rådgive med de rigtige øvelser til bækkenbundsøvelser. Hun er også meget opmærksom på, at en del af problemerne opstår som en følge af dårlige vaner. Sammen med patienten kan hun kortlægge og sørge for at rette op på både drikke- og toiletvaner.

– Mange taler om, at de har en selskabsblære og kan holde sig i uendelighed. Det er faktisk ikke så godt, for det ender med, at blæren kan blive slap, og det betyder, at man kan opleve hyppig vandladning og øge risikoen for urinvejsinfektion. Derfor ser jeg også meget på væske- og vandladningsvaner. For eksempel har det fuldstændig taget overhånd med, at folk altid går rundt med en vandflaske, som de går og drikker af. Det er ikke ualmindeligt, at en person er oppe på at drikke tre-fire liter væske, hvor det anbefalede er 1,5 liter i døgnet, siger Dorthe Svarre. Når du kommer hos Dorthe Svarre, så sørger hun for at identificere problemet med en grundig undersøgelse, sørge for træning/genoptræning, så funktionsnedsættelsen ender med øget funktionsevne, der gavner dig i hverdagen og skaber øget livskvalitet.