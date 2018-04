Der er tid til motion

Så hyggeligt kan det være at få noget motion. At stille op på enten 2 km, 5 km eller 10 km ved Gladsaxeløbet kan være det første skridt på vejen mod en bedre kondition. Foto: Kaj Bonne.

Træningsekspert: De fleste har masser af tid til fysisk aktivitet - de ved det bare ikke

Mere end hver fjerde voksne dansker opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, og det skyldes ofte dårlig planlægning og forkert prioritering, mener træningsekspert, forfatter og foredragsholder Henrik Duer.

Mindst 300 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet om ugen – eller 150 minutter ved høj intensitet. Sådan lyder WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, og selvom det måske ikke lyder af meget, viser Sundhedsstyrelsens nye rapport, at 28,8 procent af danskerne er mindre fysisk aktive, end de bør. være Ifølge træningsekspert, Henrik Duer, er det for den store gruppe af inaktive danskere en rigtig god idé at få kigget prioriteterne efter – og til at få aflivet de dårlige undskyldninger:

”Ofte fortæller folk, at de ikke har tid til at være mere fysisk aktive, men i de fleste tilfælde er det nonsens og ofte et udtryk for dårlig planlægning og forkert prioritering. Kigger man godt efter, vil de fleste kunne finde markant mere tid til fysisk aktivitet, end de er klar over – og stadigvæk have tid til både familie, arbejde, venner og afslapning,” siger Henrik Duer.

Mere tid end du tror

Når danskerne fortæller træningseksperten, at de mangler tid til træning, opfordrer han dem bl.a. til at tage et kig på deres Smartphone-vaner:

”Hvis du har en iPhone, har du mulighed for at tjekke telefonens ’tidspion’, som afslører, hvor lang tid du den sidste uge har haft snuden begravet i Facebook, Instagram eller i dine mange andre apps. Den øvelse fungerer ofte som en kærkommen øjenåbner, der fortæller noget om hvor meget tid, vi faktisk har til fysisk aktivitet, hvis vi prioriterer anderledes,” siger Henrik Duer, der samtidig henviser til undersøgelser, som viser, at danskerne i gennemsnit tjekker deres smartphone 100-150 gange om dagen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ønsker 71 procent af de danskere, som ikke opfylder WHO’s minimumsanbefalinger, sig en mere fysisk aktiv hverdag.

Fra sofaløve til fysisk aktiv – 5 gode råd

Henrik Duer giver her fem råd til dem, der gerne vil have mere fysisk aktivitet ind i deres travle hverdag.



1. Find dine ’tidsrøvere’

Din hverdag er fyldt med små tidsrøvere, du sikker ikke er opmærksom på i dag. Et sted at starte er at registrere dit ugentlige forbrug af sociale medier og TV. Alene her kan de fleste finde adskillige timer hver uge.

2. Find ud af hvad du kan lide

Den bedste træning er den, som faktisk bliver gjort, så når du har fundet tiden, så brug den på fysiske aktiviteter, du godt kan lide. Find ud af, om du skal bruge den i træningscentret, på løbeture, gåture, i fodboldklubben eller andre steder. Måske har du tidligere erfaringer?

3. Sæt dig et realistisk mål – og lav en handlingsplan

Gør det herefter klart for dig selv, hvad du gerne vil opnå med din sundere livsstil. Det er en stor hjælp for motivationen, at du har et klart billede af dit mål. Samtidig er det vigtigt, at du sætter målet sådan, at du realistisk kan indfri det. Er du i dag meget inaktiv, så start eksempelvis med to gange en halv time fysisk aktivitet om ugen.

4. Inddrag dit nære netværk

Ofte kan det være en rigtig god idé at inddrage sit netværk, så din familie og venner bliver medspillere, der bidrager positivt til din livsstilsændring – frem for modstandere, der gør det vanskeligt for dig at implementere dine nye vaner. Samtidig kan det være en god lave aftaler med andre, der også har lyst til at være mere fysisk aktive. Har du en aftale med naboen om at løbe en tur, forpligter det som regel mere.

5. Giv aldrig op!

Langt de fleste, der tager kampen op for en sundere livsstil, vil møde modgang på vejen – men lad dig ikke slå ud af den grund. Misser du en løbetur, så drop selvbebrejdelse og kom tilbage på sporet igen.