Ekstra toilet

Badeforholdene får også et løft

Af Niels Rasmussen

Byrådet skal på sit møde onsdag aften behandle en sag om forbedring af de sanitære forhold i Tyrolerhuset ved Radiomarken.

De nuværende toilet- og badefaciliteter på 1. sal ligger i dag i et meget nedslidt og utidssvarende rum på cirka 5 kvm med ét toilet og to brusebade.

Et toilet kan ikke dække behovet, så der er et ønske om at få indrettet med to toiletter, samt få moderniseret toilet- og badefaciliteterne.

Tyrolerhuset benyttes i hverdage i sommerhalvåret af skoleklasser i forbindelse med aktiviteter på Radiomarken og Bagsværd Sø, som en del af Natur- og Sejlklubben.

På hverdagsaftener og i weekender benyttes huset af spejderforeninger, rollespilsforeningen og et par kulturelle foreninger. Der er ønske om fortsat at have adgang til brusebad i huset, da der er mulighed for brug af kanoer, og der derfor kan være behov for bad efter sejlads på søen.

Ejendomscenteret har således foranlediget udarbejdelsen af et indretningsforslag med to separate toiletrum og et separat baderum. Projektet indebærer, at vægge og gulve skal nedrives, og at der inddrages et par kvadratmeter fra et tilstødende lokale.

Udgiften til projektet er skønsmæssigt beregnet til ca. 450.000 kr.

Projektet ventes afsluttet i begyndelsen af december i år.