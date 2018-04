Elever i forskerfinale

Fra venstre Bertram, Benjamin og William. De har fået en idé om at sende solceller ud i rummet. Foto: Privat.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har fire gymnasie- og fem skoleprojekter med til landsfinalen om ”Årets Unge Forskere”

Det gik godt for Bagsværd Kostskole og Gymnasium ved den regionale semifinale i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, Unge Forskere. Ikke færre end fire gymnasie- og fem elevprojekter fra skolens 8. og 9. biotek-forløb slap gennem nåleøjet til den nationale finale i Forum 24. april. Her skal de konkurrere mod 45 andre finaleprojekter i hver deres række.

Gymnasieprojekterne spænder vidt, for eksempel har Juliane undersøgt, om man kan bruge Aloe Vera gel til at behandle kroniske sår inficeret med multiresistente bakterier, som kan blive en hyppig dødsårsag i fremtiden, mens Karoline har set på kvantemekanikken, som anvendes i stadig større omfang – hun sætter i sit projekt spørgsmålstegn ved, om Niels Bohr havde ret i sin Københavnerfortolkning.

I 8. og 9. klasses biotek-projekter har Benjamin, William og Bertram fået en idé om at sende solceller ud i rummet og på den måde maksimere effektiviteten. Anna, Cecilie og Inge-Marie har valgt at sætte fokus på energidrikke – de vil gerne finde et alternativ til energidrikkens skadelige koffein og kunstige sødestoffer og har fremstillet en drik, der bl.a. indeholder bipollen i stedet for koffein.

Ved finalen på Frederiksberg bliver der kamp om titlen som Årets Unge Forsker 2018 i såvel junior- som seniorrækken. Der er pengepræmier på over 300.000 kr. og masser af spændende priser, heriblandt deltagelse i internationale sciencekonkurrencer.