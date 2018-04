Sæsonen indledes 24. april på Radiomarken

Tirsdag 24. april klokken 17 slippes 40 får ud i folden på Radiomarken.

Fårene skal græsse på området i det næste halve år for at sikre, at det ikke gror til.

Erfaringerne med afgræsningen de to seneste sæsoner har vist, at de 40 får ikke har kunnet holde vegetationen tilstrækkelig lav, så nu kommer lammene fårene til undsætning.

Får og lam kommer på græs i april og går på arealet frem til 1. november.

Når dyrene har vænnet sig til arealet, bliver får og forår fejret med et arrangement, hvor der vil blive fortalt om fårene og hvorfor de gavner områdets natur.

Mødested er Valdemar Poulsens Vej tirsdag 24. april klokken 17.

Bedre natur

Når fårene græsser, bliver biodiversiteten øget, hvilket betyder, at der kommer flere forskellige blomster på arealet. Det skyldes, at fårene holder den kraftige vegetation nede, så der bliver plads til flere arter.

Der vil være offentlig adgang til foldene via 16 klaplåger i hegnet rundt om foldene, hvor alle, inklusive hunde i snor, er velkomne.

Radiomarken har været fredet siden 1993. Formålet med fredningen er at sikre områdets landskabelige værdier, og at området skal bevares som et naturområde,

til glæde for både mennesker og dyreliv. Radiomarken huser blandt andet forskellige flagermusarter, salamandere, spidssnudede frøer, snoge, firben og sumpvindelsnegle.

Pas på dyrene

For at passe på dyrene er det vigtigt at hunde føres i snor, at får og lam ikke fodres og at de får fred og ro til at græsse, da de let kan forskrækkes.

Hvis der opstår problemer med et af dyrene, så kontakt dyreholderen på tlf. 31 88 46 16 eller 31 88 88 86.