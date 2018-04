Fakta på bordet i letbanedebatten

-

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat for det Konservative Folkeparti

Politikerne i Gladsaxe Byråd har i år taget stilling til et af de største anlægsprojekter, som Gladsaxe nogensinde kommer til at deltage i. Det er den mulige kommende letbane i Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj.

Hvad der lignede en ren ”walk-over” for letbanetilhængerne, er lige pludselig blevet til et højpolitisk drama efter 2 udsendelser i Detektor. Her er det afsløret, at ikke alt omkring beslutningen er gået efter bogen, men at politikerne i Gladsaxe og de andre kommuner er blevet forholdt oplysninger.

Tilsyneladende er nogle politikere og embedsmænd parat til at gå meget langt for at få deres letbane, uanset de økonomiske konsekvenser det måtte have. Man beder konsulenthuse om at undlade oplysninger om, at letbanen samlet set giver et samfundsøkonomisk tab på 6.8 mia. kr.

Hvorfor gør man det? Og det er svært at tro, at ingen politikere har været involveret i den beslutning, men den alene er truffet af embedsmænd.

Man har givet tilladelse til, at staten træder ud af ejerkredsen af letbanen, selvom det betyder, at det kan koste Gladsaxes skatteborgere millioner i ekstraregninger, hvis budgettet overskrides. Det fortæller borgmesteren ikke noget om til byrådet, da man skal tiltræde at staten udtræder nu og ikke som planlagt når letbanen er færdig.

Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at letbanen er en politisk rævekage, som nogen politikere vil have igennem for enhver pris. Og det selvom man skal lege med velfærden i Gladsaxe 40 år frem i tiden.