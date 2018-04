Fantasien blev sat i gang

Mange elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole fik den store oplevelse af at være en del af koncerten. Om nogle år har de måske selv glæden ved at være professionelle musikere eller sangere. Foto: Kaj Bonne.

Prisvinderen Gunvor Sihm spillede meget tilgængelig koncert

Af Niels Rasmussen

Klassisk musik kan for mange ofte være svært tilgængelig, men den koncert, som violinisten Gunvor Sihm gav lørdag eftermiddag ved overrækkelsen af den kommunale musikpris 2018, gik vist rent ind hos de fleste tilhørere.

Gunvor Sihm spillede amerikaneren Philip Glass´ Violinkoncert nr. 1.

Philip Glass ville i 1987 skrive en koncert, som hans far ville synes om.

Musikken er let tilgængelig, men alligel med masser af substans. Og den bidrog virkelig til at sætte fantasien i gang hos tilhørerne.

En hørte tendenser til heavy metal, en anden hørte George Gershwin og andre hørte noget helt tredje. Men alt var godt og betagende.

Gunvor Sihm spillede sammen med Copenhagen Phil, som hun selv i en række år har været en del af. Hun fik musikprisen på 50.000 kr., fornøjelsen af at spille koncerten, et kunstværk og blomster og mange rosende ord fra borgmester Trine Græse, der var prisoverrækker.

Koncerten bød på et samarbejde mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole, hvorfra nogle elever både spillede med og leverede sange til værket ”Send flere engle” bygget over en forælders oplevelse ved at kigge ind på teenagedatterens værelse. Værket er komponeret af Jakob Høgsbro og Helle Søttrup har skrevet teksten.

Da koncerten var overstået kunne publikum traditionen tro møde årets prisvinderen ude i foyeren.

