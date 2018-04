Flere tager erhvervsuddannelse

Gladsaxe har en stor fremgang blandt unge, der har fået øjnene op for en erhvervsuddannelse

Af /

Det ser ud til, at de unge nu har fået øjnene op for en erhvervsuddannelse som en basis for en uddannelses- og erhvervskarriere

De første tal pr. 1. marts 2018 for UU-Nords dækningsområde (Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommune) viser en fremgang på ca. 24 % i forhold til 2017. 24 % kan virke af meget, men dækker over en fremgang samlet fra 5,8 % til 7,2 % blandt de unge som forlader grundskolen og 10. klasse til sommer. Søgningen er dog stadigt et godt stykke fra regeringens landsmål, men de nordlige kommuner, som UU-Nord repræsenterer har traditionelt en stor søgning til det almene gymnasium, så stigningen må betragtes som signifikant.

Fremgangen i søgningen til en erhvervsuddannelse skyldes imidlertid ikke en nedgang i andelen af de som søger mod det almene gymnasium, siger centerchef Steen Hansen fra UU-Nord. Det ser ud til at stigningen i søgningen til erhvervsuddannelserne primært er på bekostning af en mindre søgning til 10. klasse. Vi ser ligeledes en stigning i søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser, så der er en sammenhæng i de unges udsyn.

Det er jo fristende at give UU-Nords vejledning æren for, at de unge i højre grad søger en erhvervsuddannelse og UU-Nord har da også en væsentlig aktie i formidlingen, men hele sandheden dækker nok over flere tiltag fra de mange aktører omkring de unge mennesker, lige fra undervisningens indhold i grundskolen til erhvervslivets nødråb om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den samskabende formidlingskraft skal vi ikke underkende, siger Steen Hansen.