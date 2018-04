Flotte sølvmedaljer til Ostedelikatessen

Flemming Kaastrup kunne glæde sig over, at publikum var meget tilfredse med de produkter, som han præsenterede. Det gav tre sølvmedaljer. Foto: Privat.

Messe-publikum bakkede Søborg­forretningen op

Foodexpo-messen i MCH Messecenter Herning, dannede rammen om konkurrencerne ”Danmarks Bedste Rygeostsalat”, ”Danmarks Bedste Rørte Flødeost” samt ”Danmarks Bedste Ostetapas”, arrangeret af Ostehandlerforeningen for Danmark.

På messen var det op til de besøgende at være smagsdommere og afgøre, hvilken rygeostsalat, flødeost samt ostetapas der skulle kåres til Danmarks bedste. Alle interesserede besøgende fik udleveret en stemmeseddel, hvor de – efter at have fået smagsprøver på de lækre finaleprodukter – kunne stemme på den variant, de syntes bedst om.

Konkurrencen blev et tilløbsstykke, og rigtigt mange af de besøgende afgav deres stemme.

I alle tre kategorier opnåede Ostedelikatessen i Søborgs Hjerte ved Flemming Kaastrup flotte sølvmedaljer for sine lækre produkter.