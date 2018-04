Foreningsidrætten vokser i Gladsaxe

Motion er sagen - og det kan være på både eliteplan og motionsplan. Ishockeyspillerne fra Gladsaxe Bears er med at til at bakke op om Gladsaxeløbet. Så er sommertræningen i gang. Foto: Kaj Bonne.

GIF er nu oppe på 2.776 medlemmer

Af /

2017 har været et godt år for langt de fleste idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune.

Blandt de foreninger i kommunen, der er medlem af DGI Storkøbenhavn, har der været en medlemsvækst på 11,42 pct., så der nu er 17.492 medlemmer i de foreninger, der er organiseret af DGI.

Bagsværd Atletik Club, Bagsværd Tennisklub, GIF Gymnastik og Gladsaxe Basketball Klub er blandt de foreninger, der er vokset mest.

I det seneste år fra 2016-2017 er DGI Storkøbenhavn den af DGI’s landsdelsforeninger, der har oplevet størst medlemsvækst. Der er nu over 184.000 medlemmer, der dyrker idræt i en DGI-forening i hovedstadsområdet. Idrætsforeningerne i DGI Storkøbenhavn er sammenlagt vokset med 8 pct.

”En stor del af væksten er karakteriseret ved, at foreningerne udvikler nye bredde og motionsaktiviteter, der helt tydeligt appellerer til nye befolkningsgrupper, som ikke helt på samme måde har lyst til at dyrke sportens elitære logik, men mere går op i fysisk sundhed og velvære”, lyder det fra Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent DGI Storkøbenhavn.

GIF Gymnastik

En af de foreninger, der især har fået flere medlemmer i Gladsaxe Kommune, er GIF Gymnastik. Foreningen er vokset med næsten 17 pct. Og den store forening har nu 2.776 medlemmer.

GIF Gymnastik fik i 2017 plads til næsten 400 nye medlemmer. Det på trods af, at de har fyldte hold på alle ugens syv dage og der er fortsat konstant mellem 300 og 400 på venteliste. GIF Gymnastik deltager i og arrangerer mange aktiviteter, der rækker ud over de enkelte træninger og foreningen har især haft stor succes med deres familieaktivitetsdage.

”Vi vil være Danmarks gladeste klub, og det gennemsyrer alle vores beslutninger om, hvorvidt vi gør det ene eller det andet. Det skal altid ende med, at man får en god tid, mens man er der. Man skal gå ud med et større smil på læben, end man kom ind med”, fortæller Frank Bøgelund Jensen, der er formand for GIF Gymnastik.

Der er kommet 538 flere medlemmer i kommunens idrætsforeninger det seneste år. .De er fordelt på kommuenens 87 foreninger.

”Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores Bevæg dig for livet-samarbejde i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden,” siger Søren Møller, formand i DGI.

På landsplan går det også opad. Her er der fremgang på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to organisationer nu er på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger.

Kommunale partnerskaber

”Vi håber, at så mange af landets kommuner som muligt vil dele vores vision om at få flere ind i idrættens fællesskaber. Det giver livskvalitet til den enkelte og styrker både sammenhængskraften og økonomien lokalt. Idrætten skal i højere grad indgå i det kommunale forebyggelsesarbejde, og så skal det tænkes ind på tværs af forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet.

Foreningsidrætten skal være for alle,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

På landsplan er der kommet flere kvinder i idrætten, så de med 43,4 procent udgør den største andel nogensinde. Tallene viser også en stigning blandt den ældre befolkningsgruppe. Der er kommet 10.671 flere medlemmer over 60 år fra 2016 til 2017.