Ghettoplan kan ramme Gladsaxe

Landsbyggefonden har afsat næsten 600 millioner kr. til renoveringer, men nu risikerer en stor del at gå til regeringens ghettoplan

Af Jan Løfberg

Gladsaxe er ikke en aktiv del af regeringens ghettoplan. Men på det indirekte plan er Gladsaxe det i allerhøjeste grad ifølge Jeppe Bruus, Socialdemokratiets folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen.

– I hovedstadsområdet er Gladsaxe den kommune, der rammes hårdest efter København. Begge kommuner har mange almene boliger. Regeringen har i sin ghettoplan lagt op til, at man tager 12 milliarder af Landsbyggefondens 21 milliarder, som ellers skulle gå til renoveringer af de almene boliger. For Gladsaxes vedkommende er der afsat næsten 600 millioner kroner til renoveringer de kommende otte år, siger Jeppe Bruus.

– Jeg synes sagtens, at man kan angribe rimeligheden i, at lejerne sparer op til renoveringer til deres egne boliger, og regeringer så vil anvende penge uden for lejernes område. Er det rimeligt, at alene lejerne skal samle regningen op i ghettoplanen samtidig med, at man ikke får lavet helt nødvendige renoveringer? Vi synes simpelt hen ikke, at det er rimeligt, at lejerne skal betale for ghettoplanen.

-I Socialdemokratiet vil vi presse på, så disse beslutninger ikke gennemføres, siger Jeppe Bruus, der fortæller, at han også mærker stor utilfredshed blandt lejerne i boligforeningerne.

Folketingskandidat i København Omegn fra Alternativet, Sikandar Malik Siddique siger: – Regeringens ”tyveri” svarer i princippet til, at man gennem mange år sparer sammen til sin alderdom så man, som gammel, kan leve godt og uden økonomiske bekymringer. Indtil man en skønne dag opdager, at de opsparede penge er tyvstjålet, og uddelt til en høj profileret socialpolitisk indsats, overfor en udvalgt gruppe særlig trængte borger, man ikke selv tilhører. Som Alternativ må vi tage stærk afstand fra regeringens grove udnyttelse af de almene lejere over hele landet. Pengene er ikke regeringens. De tilhører de lejere, der har opsparet dem i Landsbyggefonden.

Næsten 2.400 boliger

I Gladsaxe er der ca. 2.400 boliger i 11 boligområder som står over for at blive ramt af ghettoplanen. I alt er der opsparet 588 millioner kroner til renoveringer. I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har næsten 900 boliger i Pileparken, Høje Gladsaxe blok 11 og 13, Egeparken og Egeparken II, hvor der er afsat 180 millioner kroner.

AAB afdeling 52, Boligforeningen 3B, fsb i Gladsaxe, Lejerbo Gladsaxe og Gladsaxe Almennyttige Boligselskab er de øvrige boligselskaber, som har mellem 344 og 395 boliger, der skal renoveres.