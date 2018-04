Gladsaxe er Danmarks bedste erhvervskommune

Ny analyse fra tænketanken Cevea viser et noget andet resultat end det dansk Industri og Dansk Byggeri når frem til

Tænketanken Cevea har netop offentliggjort en analyse om, hvilke kommuner, der er de bedste erhvervskommuner målt på effekt og aktiviteter. Rapporten placerer Gladsaxe på en suveræn førsteplads med en samlet score på 3,46 point efterfulgt af Ballerup med 3,36 point Begge kommuner får ros for deres aktive erhvervsfremmepolitik. Billund er på tredjepladsen med 3.13.

– Vi den første kommune i Danmark, der arbejder med begrebet velfærd for virksomheder på samme måde, som vi skaber velfærd for vores borgere. Det betyder, at vi hver dag gør os umage med at gøre Gladsaxe til et godt sted at drive virksomhed. Samtidig har vores virksomheder samlet set Danmarks højeste jobvækst og eksport. Derfor synes vi også, at vi har fortjent vores flotte placering, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Cevea peger også på, at adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur er de vigtigste parametre for for et succesfuldt erhvervsliv, hvilket DI også er enige i.

– Vi er fuldstændig klar over, hvor vigtigt det er for virksomhederne, at de har adgang til arbejdskraft og god infrastruktur. Det er blandt andet derfor vi nu investerer i en letbane, der kan binde hovedstaden sammen på tværs og gøre det nemt for vores borgere at komme fra hjemmet og til deres arbejde, siger Trine Græse.

Måler på erhvervsaktivitet og private jobs

Ceveas analysen måler på erhvervsaktivitet, privat beskæftigelse, produktivitet, eksport, iværksætteri og vækst. Samtidig sammenholder de kommunernes placering med placeringen i DI og Dansk Byggeris årlige vurdering af kommunernes erhvervsvenlighed. Her er Gladsaxe, trods sine gode resultater på området, kun placeret som nr. 40. Årsagen til, at der nu er vendt rundt på den rækkefølge er ifølge Cevea, at DI og Dansk Byggeris analyse mangler sammenhæng mellem virksomhedernes oplevelse af erhvervsvenlighed og de faktiske aktiviteter og resultater på området, hvilket Gladsaxe også har peget på i mange år.

– Vi har længe undret os over, at Gladsaxe ligger så lavt i DI og Dansk Byggeris vurdering af erhvervsvenlighed. De mener, at erhvervsvenlighed handler om at sænke skatter og udlicitere opgaver. Vi gør rigtig meget ud af at være i tæt dialog med vores virksomheder, både når virksomhederne har brug for os som myndighed og som dialogpartner i forhold til at skabe vækst. Derfor er jeg enig i Ceveas kritik, siger borgmester Trine Græse, der ofte selv besøger kommunens virksomheder.

Om Cevea

Cevea er en uafhængig, progressiv tænketank, der har til formål at udvikle idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Tænketanken Cevea arbejder for at bidrage til udviklingen i samfundet ved at komme med visionære og konstruktive løsninger, der er baseret på et uafhængigt og velfunderet analytisk grundlag.

Analyserne placerer sig mellem universiteternes forskningsmiljøer og interesseorganisationers sekretariater. De er kendetegnet ved at være løsningsorienterede, tværvidenskabelige og baseret på idealerne om frihed, lighed og fællesskab.

Samarbejde, fællesskab og respekt for hinandens ressourcer er udgangspunktet for det vi siger – og det vi gør. Med analyserne i centrum kan Cevea derfor levere unikke og stærke projekter, hvor analyse, uddannelse og kommunikation går op i en højere enhed.

(Kilde: Ceveas hjemmeside)