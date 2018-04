Gladsaxe er først med ”Svane”

Thomas Kirsmeier (t.v.) leder af Kursus- og Mødeservice i Gladsaxe Kommune sammen med Birthe Ottesen, Nada Draskovic og Karin Vinther, der står for den daglige drift af kursus- og mødefaciliteterne på henholdsvis Højgård, Søgård og rådhuset. Yderst til højre ses Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. Foto: Privat.

Kan som den første kommune sætte svanemærket op ved sine kursus- og mødefaciliteter

Af /

Intern Service Gladsaxe, ISG, har haft fokus rettet mod miljø, og man har nu trukket miljøførertrøjen over hovedet ved at have svanemærket inden for rengøring og kantinedrift.

For at kunne bære det fællesnordiske miljømærke Svanemærket, skal miljøpåvirkningen i alle led af opgaveløsningen reduceres til et minimum inden for el, vand, varme, affald, madspild, vask, rengøring, transport og arbejdsmiljø. Samtidig skal man opbygge arbejdsgange og et kvalitetssikringssystem, der gør at man kan holde den høje standard, når fejringen er overstået, og hverdagen melder sin ankomst.

Det er en øvelse, som Intern Service Gladsaxe, ISG, efterhånden er godt trænet i. ISG, der står for kantinedrift, rengøring, kursus- og mødeservice og vagt-, betjent- og bygningsservice i kommunens bygninger, har allerede fået svanemærket rengøringsdelen og kantinedriften. Og svanemærkningen af rengøringen og kantinedriften har været en forudsætning for at også afdelingens Kursus- og Mødeservice kunne få svanemærket. For maden ved kurser og møder skal komme fra en svanemærket kantine og samme krav gør sig gældende for rengøring af lokalerne og vask.

Arbejdet frem mod svanemærkningen af Kursus- og Mødeservice startede for et år siden og har involveret alle medarbejdere. De har blandt andet alle arbejdet løbende med at minimere energi- og resurseforbruget i kursus- og mødefaciliteterne både på Gladsaxe Rådhus samt på Højgård og Søgård, der er kommunens eksternt beliggende møde- og kursusfaciliteter.