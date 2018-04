Gladsaxe-Hero strøg til tops

Trængsel ved Gladsaxe-Heros mål. Hele syv AB-spillere er med fremme i jagten på en scoring. Foto: Kaj Bonne.

De seneste seks kampe har givet seks sejre og en målscore på 22-4

Af Niels Rasmussen

Det var en streg i regningen, at Gladsaxe-Hero røg ud af serie 1 i fjor. Men nu er der hold i håbet om at rykke tilbage.

I lørdags vandt Gladsaxe-Hero lokalopgøret mod et meget ungt AB-hold med 4-1. Det betyder, at Gladsaxe-Hero er tophold et point foran AB, der dog har spillet en kamp færre.

Gladsaxe-Hero har vundet de seneste seks kampe med en målscore på 22-4.

-Vi sad på kampen fra start med masser af godt spil og gode angreb. Vi havde fået styr på defensiven efter nogle kiks mod Rosenhøj, siger træner Thomas ”Jønse”

Jørgensen.

-Vi kom foran i det 35 minut. ABs målmand kunne ikke holde et indlæg, og

Anders Ibæk sparkede den ind til 1-0.

-10 minutter inde i anden halvleg kom AB igennem i vores venstre side. Et præcist indlæg og 1-1. Meget ufortjent. Derefter stod der GHB på resten af kampen

Martin Lange Nygaard brændte straffe ved 1-1, men scorede så selv 5 minutter

efter til 2-1.

Frederik Vendelbo blev spillet fri et kvarter før tid og krøllede både forsvar og målmand og scorede sikkert til 3-1.

-To minutter før tid sparkede vi bolden højt væk fra feltet. Jetmir Zeciri pillede den ned, som om han ikke havde trænet andet i sin karriere. 4-1 på et smukt mål og Jetmir blev også kampens spiller, siger Thomas Jørgensen.

Christoffer Bruun så rødt sammen med en AB-spiller og er ude i næste kamp mod Ledøje-Smørum.