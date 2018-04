Gladsaxepiger vil spille ishockey

Udsigt til at spille både i Danmark og Sverige

Af DB

Gladsaxe ishockey stiller også op i damerækken næste sæson. Den positive udvikling i Gladsaxe ishockey fortsætter og nu ser det ud til at lykkedes med at få et damehold i klubben næste sæson. Der er en hel del tidligere Gladsaxe piger samt nye spillere som har gjort det muligt at få et hold med i damerækken fra næste sæson. Ligeledes er der søgt om deltagelse i den sydsvenske damerække så der kommer et fornuftigt sportsligt niveau.

– Klubben glæder sig til endelig at få et damehold igen, siger formand Henrik Klinkvort.