Gymnasieelever arbejder med hjerneforskning

Elever på Gladsaxe Gymnasium har sat jagten ind på fremtidens lægemidler

Antallet af tilmeldinger har nået nye højder til årets Drughunters, som er en landsdækkende konkurrence, hvor gymnasieelever kan prøve kræfter med forskning inden for lægemiddeludvikling. Gladsaxe Gymnasium er en af årets deltagere og her er jagten allerede sat ind efter nye lægemidler til at behandle hjernesygdomme. Målet med konkurrencen er at give eleverne en mulighed for at få større indsigt i hjernesygdomme og den bagvedliggende forskning og innovation. Konkurrencen har fokus på nutidens lægemiddeludvikling og giver eleverne mulighed for at arbejde med problemstillinger inden for sygdomme i centralnervesystemnet

Konkurrencen blev kickstartet i starten af december og eleverne har herefter tre og en halv måned til at udarbejde en videnskabelig plakat, en såkaldt poster, som led i deres undervisning i fagene kemi, biologi og bioteknologi. På den store finaledag i Lundbecks hovedkvarter i Valby den 26. april 2018, vil elevernes posters blive bedømt af en dommerkomite og vinderne af årets Drughunters blive kåret.

Drughunters kan i år fejre rekordstor deltagelse med over 1.400 elever fra 41 gymnasier fordelt over hele landet. Siden den første dyst tilbage i 2009 har flere end 450 klasser fra mere end 80 forskellige gymnasier deltaget i dysten. Mange af gymnasierne er gengangere og bruger Drughunters som en integreret del af undervisningen.

– Drughunters blev startet for at stimulere interessen for naturvidenskab og forskning. Det er derfor fantastisk dejligt at se at interessen for hjernesygdomme og forskning i nye behandlingsmetoder er rekordstor i år”, siger forsknings- og udviklingsdirektør hos Lundbeck, Anders Gersel Pedersen.



FAKTA OM DRUGHUNTERS

En naturfaglig konkurrence for danske gymnasieelever med kemi, biologi eller bioteknologi på A- elle B-niveau. Den arrangeres af Lundbeck i forbindelse med Forskningens Døgn.

Konkurrencen tager udgangspunkt i hjernesygdomme og den moderne lægemiddeludvikling. Der kan vælges mellem opgaver med en kemisk, biologisk eller bioteknologisk indgangsvinkel, der alle er udformet, så de kan indgå som en del af pensum.

Eleverne fik i starten af december udleveret opgaverne og har haft fire måneder til at udarbejde en videnskabelig plakat, en såkaldt poster. Undervejs har gymnasierne mulighed for at få besøg og oplæg fra Lundbecks forskere.

Den bedste poster fra hvert gymnasium går videre til den store finaledag, hvor eleverne skal konkurrere i præsentation af deres postere for hinanden og for forskere fra Lundbeck. Dagen afholdes på Forskningens Døgn den 26. april 2018 i Lundbecks hovedkvarter i Valby.