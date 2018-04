Håndværkere arbejder flest timer

Ligesom bygningsarbejdere er de beskæftiget 7,1 timer hver arbejdsdag

Uanset sne, regn og blæst arbejdede en beskæftiget i byggeriet 7,1 time i gennemsnit hver arbejdsdag sidste år. Det er mere end kolleger i for eksempel industrien og landbruget, viser beregninger fra Dansk Byggeri.

– Både selvstændige og lønmodtagere i byggeriet er klart de flittigste, når man sammenligner med de andre store brancher. Når vi diskuterer, hvilke reformer der er brug, er der helt åbenlyst en lavt hængende frugt i at få os, der er i job, til at lægge lidt flere produktive timer på arbejdsmarkedet. Men det gælder næppe i bygge- og anlægsvirksomhederne, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

På baggrund af Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab for 2017 har Dansk Byggeri beregnet det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. arbejdsdag for udvalgte brancher. Og der er ikke noget at tage fejl af. Med 1582 præsterede arbejdstimer i gennemsnit sidste år var de beskæftigede i bygge- og anlæg dem, der arbejdede flest timer hver dag.

– Byggeriet har sit at slås med, blandt andet nedslidning, produktivitetsudfordringer og innovation. Men netop derfor er det vigtigt at klappe branchen på skulderen, når der er noget at være stolt af. Og håndværkerne er – uanset vejr og vind – ganske enkelt Danmarks flittigste faggruppe, siger Bo Sandberg.

Mens ansatte, ledere og ejere i bygge- og anlægsbranchen i snit investerede 7,1 time hver dag på jobbet, arbejdede man i industrien 6,8 timer, 6,4 timer i den offentlige sektor og blot 4,4 timer inden for turisme. Gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet i 2017 var en arbejdsdag på 6,1 time.

Ifølge Danmarks Statistik blev status for byggeriet sidste år 3,6 pct. flere beskæftigede, som præsterede 3,2 pct. flere arbejdstimer end året før.