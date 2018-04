Han er sgu sin egen

Ronnie Karlsson og Mikkel Thøfner(siddende) vil gerne skabe lidt hygge omkring forretningen, der også byder på en boligcafe. Foto: Kaj Bonne.

Nyåbnet ejendomsmæglerfirma behøver ikke at tage hensyn til kæder eller banker

Af Niels Rasmussen

Lille kat, lille kat, lille kat på vejen! Hvis er du, hvis er du? – Jeg er sgu min egen.

Ejendomsmægler Ronnie Karlsson har taget Piet Heins gruk til sig.

Han har tidligere arbejdet som mægler i Bagsværd i EDC, der er en del af en stor kæde.

Men nu har han åbnet sin egen forretning – helt uafhængig af kæder og banker.

Ronnie Karlsson er flyttet ind i de flunkernye lokaler lige over for Søborg Kirke.

Han har fået følgeskab af Mikkel Thøfner, der var trainee i EDC i Bagsværd og nu er med i firmaet som partner.

-Enhver kan se, at vi har ekstremt meget plads i vore lokaler. Men vi tænker langsigtet, og vi har en ambition om at blive et halvt dusin medarbejdere i løbet af nogle år, og ved at have meget plads nu, slipper vi for at skulle flytte til den tid, siger Ronnie Karlsson.

-Naturligvis er der nogle fordele ved at være med i en kæde, men vi synes ,det giver mere at være selvstændige, siger Ronnie Karlsson.

Der er hård kamp om at få fat på folk, der vil sælge deres ejendom. Men Ronnie og Mikkel er fortrøstningsfulde.

-Vi klarede os godt i Bagsværd, og selv om vi kun har været her få uger, så er der allerede en håndfuld ejendomme på vej ud på markedet, siger Ronnie Karlsson.

Forretningen bliver ikke klistret til med folie og små plancher i vinduet.

-Vi vil meget gerne have folk helt ind i butikken til en personlig samtale. Og så vil vi hver onsdag fra 15.00 til 17.30 holdet boligcafe, hvor vi byder på en kop kaffe og rådgivning, siger Ronnie Karlsson.

Uden for forretningen er der en lille bænk og en lille pelsbeklædt skammel. Så kan man sidde og nyde vejret og kigge over på kirken og folk, der passerer forbi.