Harmonikasammenstød på Buddingevej

Onsdag 11. april kl. 10.22 kørte en patrulje til Buddingevej i Gladsaxe, da vagtcentralen havde modtaget en anmeldelse om, at der var sket et harmonikasammenstød, hvor tre biler var impliceret. Én person blev kørt til en nærliggende skadestue for at blive tilset, mens ingen af de andre parter kom til skade.

Politiet efterforsker villaindbrud i Søborg



Indbrud i villa

Tirsdag 10. april kl. 12.00 kørte en patrulje til Grønnemose Allé i Søborg for at foretage en gerningsstedsundersøgelse og indsamle spor til videre efterforskning, efter en 55-årig kvinde havde anmeldt, at hun havde haft indbrud i sin villa. Politiet efterforsker nu sagen.