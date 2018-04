Hovedgadens ældste forretning

Anders Jørgensen (tv.) og Johan Pedersen sørger for en god, personlig service. Foto: Kaj Bonne.

Bristol Cykler fejrer 80 års fødselsdag på samme adresse i Søborg

Af Jan Løfberg

I dag er Bristol Cykler på Søborg Hovedgade 85 kendt for sine gode hverdagscykler og gode service. Fokusområdet er i dag udelukkende cykler, men da ejer Anders Jørgensens farfar og farmor Aksel og Edith Jørgensen startede Bristol på hjørnet af Lykkesborg Allé og Søborg Hovedgade for 80 år siden i 1938, så solgte man ud over cykler også radioer, lysekroner og andre el-artikler.

Hele familien Jørgensen har været med i forretningen. Arne Jørgensen tog over i 1944, og i 1973 var det hans søn Henrik, der drev forretningen, inden Arnes anden søn, den nuværende ejer Anders, satte sig på sadlen i 1985.

80 år for en forretning på samme adresse på et hovedstrøg er sjældent – uanset hvor end i landet, vi befinder os.

Ifølge butikschef Johan Pedersen er opskriften ikke så svær: – Det gælder om at levere den gode, personlige service.

Forretningsejer Anders Jørgensen, der også har Cykologen i Rødovre Centrum, nikker: – Ja, og det er ikke blevet lettere med alle de muligheder, folk har på nettet. Derfor glæder det mig, at Johan hele tiden er i stand til at yde en endnu bedre service.

Johan Pedersen, der har været ansat i Bristol Cykler, siden han i 1991 begyndte som butikselev, fortæller, at han da godt er klar over, at man kan risikere at folk kommer ind og får taget mål til cykelhjelmen, så de kan bestille den helt rigtige størrelse på internettet: – Men vi kan alt det, som folk indimellem glemmer, når de handler på nettet. Vi kan løbende yde en service på cyklen eller hjelmen, efter at folk har købt hos os. Vi kan lige ordne bremsen eller sørge for at få det rigtige spænde til hjelmen.

Bristol Cykler samler cyklen efter kundens behov. Man kan få en rigtig god hverdagscykel fra omkring 4.000 kroner: – Der er dog ingen tvivl om, at fremtiden er el-cyklerne. Vi sælger flere og flere, siger Anders Jørgensen og Johan Pedersen.



Sådan så butikken ud i 1938. I 1953 blev der bygget lejligheder oven på. Foto: Privat.