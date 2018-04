Hun er en ægte doula

Katja bor selv i Søborg: - Jeg elsker at arbejde tæt på, hvor jeg bor. Nu har hun åbnet ”Kært barn har mange navne” på Søborg Hovedgade. Ideen startede, da hun manglede en puslepude – sådan nogle har Katja naturligvis i sin butik. Foto: Kaj Bonne.

31-årige Katja har netop åbnet en butik for barslende og nybagte forældre

Af Jan Løfberg

Hvad er en doula? Det tænkte jeg da i hvert fald. Katja Sheila Kann Kailow kan om nogen forklare, hvad en doula er. Det er kvinde, som selv har født og som er uddannet til at støtte forældre før, under og efter fødslen.

Da lokalerne viste sig på Søborg Hovedgade 89, var Katja ikke længe om at træffe beslutningen om at åbne sin egen butik her. ”Kært barn mange navne” er navnet på butikken, der henvender sig til barslende og nybagte forældre.

Navnet ”Kært barn mange navne” er ikke tilfældigt. Alle Katjas børn har mindst fire navne, og selv har hun også fire navne.

Udover sin uddannelse til doula må Katja siges at have en vis erfaring med både graviditet og babyer. I en alder af blot 31 år er hun mor til fire i alderen fra otte til et år – to drenge og to piger. De seneste fire år har hun været hjemmegående husmor, men tanken om at åbne en butik lå hele tiden i baghovedet på hende. Oprindelig er hun uddannet salgsassistent, men valgte at kombinere denne med at blive doula. Den uddannelse gennemførte hun samtidig med, at hun gik hjemme.

– Pludselig var lokalerne der, og så er det ellers gået hurtigt. Både min mand og mine forældre har støttet mig i denne proces. Egentlig har det ligget i baghovedet på mig, siden jeg for otte år siden manglede en puslepude og ikke kunne købe den i Søborg. Nu tilbyder jeg kommende og nybagte forældre en god start på deres nye tilværelse i nærmiljøet. Jeg har været igennem fire komplicerede graviditeter og fødsler, så jeg er sikker på, at jeg med min erfaring og mine uddannelser kan guide forældrene, siger Katja.

Katja er miljøbevidst, så derfor vil hun udelukkende føre økologiske, bæredygtige og unikke produkter i butikken. Hun har opbygget et netværk blandt danske kvinder, der syr til hende, og hun en samarbejdspartner i Tyskland, hvor hun har fjernlager, så hun hele tiden kan tilpasse sig kundernes ønsker.

– Folk kan kun se toppen af isbjerget i min butik. Der er også meget mere jeg kan fremskaffe, så folk kan bare komme ind og få en snak, siger Katja, der har åbent tirsdag-fredag 10-17.30 og lørdag fra 10-14. I anledning af åbningen giver Katja 7 procents rabat på køb i butikken på lørdag den 7. april.