Isabella fik shinet sit værelse op

Isabella Fogtmann Gibson fik leukæmi og livet blev vendt fuldstændig om.

Nu er Isabella raskmeldt.

Isabella er 11 ½ år bor på Bygmarken med sin lillebror Arthur og sine forældre.

Isabella er en meget kreativ pige, der er god til at tegne, male, hun læser meget, er glad for musik går til klaverspil Isabella er en aktiv pige.

Isabella fik besøg af Jørgen og Sussi fra Make-A-Wish ønskefonden, de talte med Isabella om hun havde et ønske, som ville gøre hende rigtig glad at få opfyldt.

Isabella havde tre ønsker, og Make-A-Wish ville gerne opfylde et af ønskerne.

Isabella ville meget gerne have malet sit værelse og nye møbler.

Værelset blev malet af Poul Theisen, som sponsorerede en del af malerarbejdet.

Møblerne blev bestilt hos Ikea efter Isabellas valg.

-Vi fik mange kasser, som skulle samles. Make-A-Wish har heldigvis en aftale med transport firmaet UPS som udfører socialt arbejde. De mødte op med seks medarbejdere, op og inden for 3 timer var alt samlet, fortæller Sussi Frölich.

Isabella har nu fået et nyt værelse, hvor hun kan have veninder på besøg med seng og hyggekrog.

Make-A-Wish Danmark opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Foreningen blev stiftet i 1999 af Erik Buus under navnet Ønskefonden og har siden 2001 opfyldt ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år med bopæl i Danmark, som lider af en livstruende sygdom.

I Danmark har Make-A-Wish Danmark ca. 500 medlemmer – private, virksomheder eller foreninger. Der er til dato opfyldt over 1.800 ønsker i Danmark.

Make-A-Wish Danmarks indtægtsgrundlag skabes udelukkende via medlemmernes kontingent på 300 kr. årligt samt donationer, bidrag og sponsorater. Jo flere private, virksomheder, fonde og foreninger, der hjælper os – jo flere syge børn og familier kan fonden hjælpe.

For at holde administrationsomkostningerne på et absolut minimum udføres stort set alt arbejde i Danmark af frivillige. Pt. Er der to lønnede deltidsansatte medarbejdere til at koordinere ønskerne samt udvikle og til at skaffe penge.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 9 personer.