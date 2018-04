Ishockey fra morgenstunden

Sports College Gladsaxe og Gladsaxe Bears indgår samarbejde

Af Jan Løfberg

Samtidig med det nye skoleår starter i august, opretter Sports College Gladsaxe (SCG) en ishockeylinje. Det sker i et samarbejde med Gladsaxe Bears. Unge og talentfulde ishockeyspillere i Gladsaxe og omegn får mulighed for at morgentræne to gange om ugen. Gladsaxe Bears, der netop har vundet 1. division, har ca. 150 ungdomsspillere og mange har en alder, hvor den nye mulighed er relevant.

Initiativet glæder Henrik Klinkvort, formand for Gladsaxe Bears: – Det er er et godt tilbud for vores unge spillere, der har ekstra ambitioner. De får mulighed for flere træningstimer, hvor der er fokus på den fysiske basistræning specielt rettet mod ishockey. Det er ingen hemmelighed, at vi har mange udfordringer i forhold til ishockeyklubberne i vores nærområde, så dette kan være med til at fastholde vores talenter.

Træningen på ishockeylinjen vil foregå hver tirsdag og torsdag fra kl. 8-9.30 og kommer til at bestå af en del tekniktræning, fysisk træning samt træning af taktiske færdigheder.

SCG samarbejder med næsten alle folkeskoler i kommunen, som hver især er med på at finde den bedste løsning for den enkelte elev, der ønsker at udvikle sig indenfor sin sport.

Udover den nyoprettede ishockeylinje tilbyder SCG også individuel træning i fodbold, håndbold, badminton, tennis, springgymnastik, cricket og basistræning. I 2018/19 vil der også blive udbudt en danselinje.

Læs mere på sportgladsaxe.dk.