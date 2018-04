Jazz på mundharpe

Mathias Heise er helt fænomenal på mundharpe. Foto: Privat.

Unge jazzstjerner i Gladsaxe Jazzklub

Af /

For cirka 30 år siden kunne man se ”The Singing Detective” i tv.

Der blev bl.a. brugt masser af musik fra 30erne og 40erne. Et af numrene var Peg Of My Heart med amerikaneren Jerry Murad. Her blev det demonstreret, at der kan spilles jazz på højt niveau på mundharper.

I Europa viste belgieren Toots Thielemans gennem mange, mange år, at der kunne komme forrygende musik ud af instrumentet.

Og det lever stadig i den sammenhæng.

For over et år siden indgik Gladsaxe Jazzklub en koncertaftale med Mathias Heise Kvartet. Nu oprinder så dagen, hvor jazzelskere kan få lejlighed til at opleve nogle af landets mest talentfulde unge musikere. Kulturhus Telefonfabrikken lægger scene til på fredag.

Den kun 24-årige og prisbelønnede mundharpevirtuos Mathias Heise bliver samtalt som en værdig arvetager af sit uomgængelige forbillede Toots Thielemans. Mathias betragtes i dag som én af Danmarks bedste virtuose mundharpespillere. Som kun 20-årig blev han i 2013 verdensmester i kromatisk mundharpe ved World Harmonica Festival i Tyskland. Besætning: Mathias Heise, kromatisk mundharpe; Zier Romme Larsen, klaver; Andreas Møllerhøj, bas og Andreas Svendsen, trommer.