Kierkegaard – Cohen – kristendom

Søborgmagle Kirke inviterer til musikforedrag med dr. teol. Anders Kingo

Den umiddelbart noget overraskende treklang – Søren Kierkegaard, Leonard Cohen og kristendom – er omdrejningspunktet ved et musikforedrag i Søborgmagle Kirke torsdag 5. april kl. 19.30. Dr. teol. Anders Kingo, der er sognepræst ved Helsingør Domkirke, spiller nogle af Leonard Cohens kendte sange og udlægger udvalgte Cohen-tekster ud fra det synspunkt, at Søren Kierkegaard og Leonard Cohen som bedende mennesker befinder sig det samme ”sted” – i et åndens rum, hvor Guds vilje og ikke menneskets vilje råder. Med deres prosa og poesi lader de begge kristendommens åndelige budskab udmønte sig i et såre konkret, sanseligt og sansbart univers.

Ved arrangementet serveres et let traktement med ost og rødvin til en pris af 30,- kr.